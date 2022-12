Veja lista de bairros que ficarão sem água entre esta segunda e terça-feira em Manaus

Manaus/AM - A Águas de Manaus fará um serviço de manutenção em uma estação de tratamento do Complexo de Produção Ponta do Ismael, trabalho que vai deixar diversos bairros da capital sem água nesta segunda-feira (19).

O serviço vai iniciar a noite, a partir das 20h, com previsão de ser finalizado às 3h da madrugada e logo após o abastecimento retorna gradativamente. A concessionária orienta a população a armazenar água.

Confira abaixo a lista de bairros e demais localidades que serão afetadas pelo serviço:

Alvorada, Cidade Nova, Redenção, Lírio Do Vale, Novo Israel, Monte Das Oliveiras, Terra Nova – Lot. Rio Piorini, Bairro Da Paz, Terra Nova III, Colônia Santo Antônio, Mundo Novo – Flores, Terra Nova II, Tarumã-Açu – União Da Vitoria, Col. Sto. Antônio- Jose Bonifácio, Monte Pascoal, Cidade Nova (Cj. Cidade Nova), Cidade Nova (Riacho Doce III), Planalto (Campos Elíseos), Alvorada (Cj. Ajuricaba), Redenção – Cj Hileia I, Compensa (Vila Marinho), Sta. Etelvina – L Vitoria Regia, Sta. Etelvina – L Vitoria Regia, Monte Sinai, Cidade Nova (Cj. Fcª Mendes), Terra Nova, Planalto – Cj Jardim Versalles, Cidade Nova (Cj. Galileia), Cidade Nova (Riacho Doce), Cidade Nova – Campo Dourado II, Cidade Nova (Campo Dourado), Cidade Nova – Riacho Doce II, Nova Cidade – Com. Raio Do Sol, Cidade Nova (Omar Aziz), Cid. Nova – Cj Ozias Monteiro, Planalto – Cj Belvedere, Cidade Nova- Lot. Vale Do Sinai, Bairro Da Paz (Santos Dumont), M. Das Oliveiras – Luiz Otavio, Nossa Senhora Da Conceição, Novo Israel – Lot Sta Marta, Sta Etelvina – Lot. Sta. Tereza, Lírio Do Vale (A. Montenegro), Cidade Nova – Vale Do Sinai, Planalto – Cj Vista Bela, Cidade Nova (Eduardo Braga), Cidade Nova (Eduardo Braga), Sta. Etelvina – Lot J Fortaleza, Novo Israel – Com. Celebridade, Cidade Nova (Cj. Carlos Braga), Nova Esperança (M. Nogueira), Cidade Nova (Cj. Villa Real), Sta Etelvina – Lot Agnus Dey, Pq Sta Etelvina – Sta. Etelvina, Sta. Etelvina – Vista Alegre, Cond Smile Village Cidade Nova, Novo Israel – Lot. São Luiz, Lago Azul – Comunidade Nobre, Compensa (Cj. Pq. Aruanã), Colônia Terra Nova, Bairro Da Paz – Res Vitalli, C. Nova (Cj. C. Nova Núcleo 01), Alvorada (Álvaro Neves), Tarumã – Alphaville Manaus III, Alvorada I – Cj. Flores II, Planalto – Cj Flamanal, Sta. Etelvina-Jardim Vera Cruz, Compensa (Cj. Ipase), Cidade Nova – Vila Palete, C. Nova (Cond. Villa Cidades), Cond. Jardim De Flores – Flores, Cidade Nova – Cj Mundo Novo, Planalto, Lírio Do Vale – Cond. Lyon, Sta. Etelvina – Res Deus E Fiel, Cj Boas Novas – Cidade Nova, Cj. Manôa – Cidade Nova, Nsa. Do P Socorro Cid. Nova II, Cidade Nova – Com. Mundo Novo, Cj. Ribeiro Junior – C. Nova, Compensa (Cj. Da Asa), Redenção – Cj. Hileia II, Nova Cidade- Cj Cidadão I, Monte Sinai – Cidade Nova, Nova Cidade – Cj Galileia, Oswaldo Frota, Alvorada II, Cj. Osvaldo Frota II – Cid. Nova, Alvorada 3, Nova Cidade – Cj R Junior, Nova Cidade – Cj R S Pinto II, Com. Bom Jesus-Cidade Nova, Nova Cidade – M. Das Oliveiras, Alvorada – Lt Promorar, Cidade Nova I, Cidade Nova I – Flores, Cj. Sergio Pessoa Neto – Cid.Nova, Lot. Rio Piorini II, Cj Osvaldo Frota II, Cj. Renato S. Pinto – Cid. Nova, Conj. Res Flores I Alvorada.