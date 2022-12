Carro derruba poste durante chuva e causa outro acidente em Manaus

Manaus/AM - Um motorista acabou derrubando um poste na Avenida Nathan Xavier, bairro Novo Aleixo, e acabou causando um novo acidente na noite deste domingo (18).

Um carro modelo HB20 estaria passando na via quando perdeu o controle e colidiu com o poste, que acabou caindo em cima do veículo. Populares no local conseguiram ajudar o motorista a retirar o carro do local.

O problema é que o poste que foi derrubado acabou ficando na via. Outro motorista que estava em um palio, passou minutos depois no local e não viu o poste na via, quando ele tentou desviar, já estava muito próximo e não só colidiu com o poste na via como acabou batendo em outro poste que estava no local.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), foi acionado para ajustar o fluxo na via e a Amazonas Energia realiza reparos no local.