Veja imagens de como vai ficar nova rodoviária de Manaus, no Lago Azul

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulgou imagens do projeto de adaptação do Terminal 6, localizado no bairro Lago Azul, que será transformado na nova rodoviária de Manaus. As imagens em 3D foram divulgadas um dia após a Justiça do Estado reconhecer não há ilegalidades no processo licitatório.

De acordo com a prefeitura, o novo terminal rodoviário terá uma estrutura de cobertura que irá proteger as áreas essenciais do local, ampla área de embarque e desembarque, serviços públicos, restaurante, praça de alimentação, guichês para venda e compra de passagens, cem vagas de estacionamento (táxi e aplicativos, idosos, deficientes, ônibus), 18 lojas, correios, área administrativa, Juizado de Menores, depósito, cabine para envio e recebimento de cargas, paraciclos.

O local beneficiará a população com serviços essenciais, resultado de convênio entre Estado e Prefeitura de Manaus. Já existem tratativas para levar órgãos que ofereçam atividades de interesse coletivo dos moradores do entorno. Essa infraestrutura irá melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores do bairro, que agora poderão realizar suas atividades cotidianas com mais facilidade e comodidade.

Além disso, a transferência da rodoviária trará melhorias no transporte público, com linhas mais eficientes e modernas, além de um terminal mais organizado e seguro. Os moradores poderão se deslocar para outras partes da cidade com mais rapidez e conforto, sem precisar enfrentar longas filas e espera. Uma nova adequação da frota será realizada e os serviços serão implantados, diminuindo o número de carros nas vias principais e na região central da cidade, tornando o sistema mais rápido e as viagens ocorrerão em um tempo mais curto.

Outro benefício da transferência da rodoviária para o bairro Lago Azul é a revitalização da área, que irá impulsionar o desenvolvimento local e atrair novos investimentos. Com a chegada de novos serviços e estabelecimentos comerciais, a região tende a se tornar mais valorizada e atraente para os moradores e visitantes.

Essa iniciativa representa um grande avanço para a cidade de Manaus, que vem se destacando nos últimos anos pela implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social e econômico da região. Com a nova rodoviária, a população poderá contar com uma infraestrutura completa de serviços essenciais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o crescimento da região.