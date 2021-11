Veja horário de funcionamento do ponto de vacinação na orla da Manaus Moderna

A vacinação no local se estende aos familiares dos feirantes, trabalhadores do entorno e à população em geral. A tenda, climatizada para receber a população de forma mais confortável, fica ao lado da Feira da Banana.

Manaus/AM - O novo ponto de vacinação contra Covid-19 na orla da Manaus Moderna, localizada na avenida Lourenço Braga, no Centro da cidade, funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A instalação irá atender permissionários das feiras Manaus Moderna, da Banana, e do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, além da população geral.

