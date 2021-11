Casos de malária têm redução de 15,3% em Manaus

Manaus/AM - Entre janeiro e outubro de 2021, Manaus registrou 3.669 casos de malária, representando uma redução de 15,3%, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve a notificação de 4.310 casos, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Ações - Para reduzir casos de malária, as equipes de saúde da Semsa focam o trabalho no diagnóstico precoce e tratamento em tempo oportuno; na busca ativa de casos em domicílio para diagnóstico precoce nas áreas de transmissão ativa; e Controle Vetorial com tratamento químico nas áreas de transmissão e biológico no caso de possíveis criadouros com biolarvicida; aspersão espacial com utilização de inseticidas visando a eliminação do vetor infectado; e reposição e monitoramento de mosquiteiros impregnados com substância específica de longa duração em localidades da área rural com maior transmissão da doença.

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários do tipo plasmodium, transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. Além de febre alta, o paciente pode apresentar sintomas como calafrios, tremores, sudorese (suor excessivo) e dor de cabeça, e em alguns casos podem surgir náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite.

Ao apresentar sintomas da doença, o paciente deve procurar uma das unidades de saúde ou laboratório de referência para atendimento de casos suspeitos de malária. Atualmente, o município de Manaus conta com 109 unidades ativas, estaduais e municipais, que realizam os exames e a notificação de casos de malária. A lista com o endereço das unidades municipais pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br).