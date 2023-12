Veja dicas para compras de pacotes de viagens e hospedagem no Réveillon

Atenção aos Detalhes Contratuais: Leia minuciosamente os termos do contrato, especialmente as políticas de cancelamento e reembolso, para evitar transtornos futuros.

De acordo com o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, é essencial que os consumidores estejam cientes dos seus direitos ao adquirir pacotes de viagens e realizar reservas de hospedagem, especialmente em um cenário dinâmico como o atual.

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) divulgou, nesta quarta-feira (27), orientações aos consumidores que buscam adquirir pacotes de viagens e reservas de hospedagem no Réveillon.

