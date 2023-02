Veja como ficará trânsito e transporte no desfile das escolas de samba em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), apresentou nesta terça-feira (14), o planejamento das ações de trânsito e transporte de monitoramento das áreas próximas ao centro de convenções (sambódromo), durante os desfiles das escolas de samba. As ações incluem o perímetro de interdição viária, efetivo de servidores e linhas de ônibus do transporte coletivo que estarão disponíveis até o término do evento.

Na apresentação do planejamento das ações de transporte, o IMMU inseriu na programação, um pedido da comissão das agremiações do grupo especial para disponibilizar ônibus urbanos aos foliões, após o desfile de cada escola.

Desfile no sambódromo

Nos dias 16 e 17/2, durante o desfile do grupo de acesso, haverá somente interdição da avenida Flaviano Limongi (ao lado do sambódromo). No dia 18/2, sábado, é o desfile do grupo especial, e a partir das 7h, haverá interdição da avenida do Samba, entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil, com o seguinte esquema:

Avenida Pedro Teixeira – Trecho da rua Francisco Orellana até a Constantino Nery; avenida Loris Cordovil, no trecho entre a alameda do Samba e rua Vivaldo Lima (SPA Alvorada); avenida Belmiro Vianês entre a Pedro Teixeira e Lóris Cordovil; rua Flaviano Limongi, entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil.

Carnaval do bairro Educandos

Nos dias 18, 19, 20 e 21/2, haverá interdição de vias, a partir das 14h. Os veículos que trafegam na avenida Leopoldo Peres e na rua Vista Alegre em direção ao Amarelinho ou à ponte Educandos, devem acessar a rua Manoel Urbano, ao lado da usina Americana, converter à esquerda ao lado da igreja, depois à direita para a rua Inocêncio de Araújo, em direção à ponte Educandos.

Os veículos que trafegam na rua Amâncio de Miranda em direção à avenida Leopoldo Peres ou à rua Vista Alegre, devem acessar a rua Inocêncio de Araújo à esquerda (sorveteria,) seguir para a ponte Educandos, converter à direita para a rua Isabel, à direita, depois para a rua José Paranaguá e à esquerda para a avenida Lourenço da Silva Braga, em direção ao bairro de Educandos.

Bloco das Piranhas e banda do Galo

O bloco das Piranhas, no dia 19, e a banda do Galo, em 21, acontecerão no sambódromo. Os agentes realizarão fiscalização e monitoramento das vias ao redor do local do evento para coibir estacionamentos irregulares e auxiliando na travessia de pedestres.

As interdições irão começar a partir do meio-dia. Os veículos que trafegam na avenida Pedro Teixeira, oriundos do bairro Dom Pedro podem acessar a avenida Constantino Nery em direção ao Centro ou aos bairros, não podendo seguir em frente em razão da obra emergencial na Djalma Batista.

O IMMU informa que serão interditadas duas faixas na pista da avenida Pedro Teixeira, em frente ao sambódromo para a circulação de pedestres. Os motoristas terão livres as faixas da direita em direção à Constantino Nery.

Transporte

Em relação ao transporte coletivo, as linhas de ônibus irão operar com frota reforçada dos coletivos que atendem as imediações do sambódromo, no próximo sábado, 18/2.

As linhas que circulam no entorno do sambódromo terão seus horários estendidos até à meia-noite. Após esse horário haverá carros de apoio que realizarão viagens extras até o fim do evento.

Para melhor atendimento aos torcedores das agremiações carnavalescas, haverá programação especial e horários estendido de linhas até as 4h da madrugada, conforme programação abaixo:

010 - Norte / Sul / est. 2 / T2 / Cachoeirinha

227 - Alvorada 3 / est. 2 - Arena

A222 – Promorar / Alvorada / est.2 - Arena Oeste

A225 - Nova Esperança / est. 2 - Arena

652 - T4 / T5 – Ephigênio Salles / Sambódromo Leste

Serão criadas, ainda, duas linhas extras:

900- Praça 14 / Petrópolis / Cachoeirinha

901 – Compensa / Santo Antônio / São Raimundo / Aparecida

O IMMU destaca que fiscais de transporte estarão atuando nos Terminais de Integração e locais estratégicos para verificar a frota e ainda orientar passageiros quanto às linhas de ônibus. Fiscais de transportes se revezarão no Centro de Controle da Cidade (CCC) para monitorar as plataformas e as circulações dos coletivos.

- As linhas abaixo serão estendidas com auxílio de ônibus de apoio até o final do desfile:

011 - Vivenda Verde / T1 / Centro

207 - Redenção / Centro

213 - Augusto Montenegro / Ceasa

214 - Conjunto Hiléia / Centro

215 - Bairro da Paz / est.2/ Mário Ypiranga / Ceasa

219 - Augusto Montenegro / est. 1 / T1 / Centro

223 - Augusto Montenegro / Nova Esperança / Centro

302 - Fazenda Esperança - Km 8 -15 / est.3-2-1 / T1 / Centro

305 - BR-174 / Km 41 / est. 3-2-1 / T1 / Centro

306 - Aeroporto / est.3-2 / T1 / Centro

319 - João Paulo II / Renato Souza Pinto / est.4-3-2-1 / T1 / Centro

320 - União da Vitória / est.3-2-1 / T1 / Centro

321 - Comunidade São João / est.3-2-1 / T1 / Centro

324 - Comunidade São Pedro / est.3-2-1 / T1 / Centro

330 - Lago Azul / est.3-2-1 / T1 / Centro

356 - Viver Melhor / estr. 3-2-1 / T1 / Centro

430 - Colônia Japonesa / est.3-2-1 / T1 / Praça da Saudade

444 - Aliança com Deus / est.3-2-1 / T1 / Praça da Saudade

448 - Cidade de Deus / est. 4-3-2-1 / T1 / Centro

454 - Colônia Santo Antônio / est.3-2-1 / T1 / Centro

500 - Novo Israel / est.3-2-1 / T1 / Centro

654 - T4 / Nathan Xavier / Nilton Lins / Parque 10 / est.2 - Arena

a202 - Bairro da Paz / est.2 - Arena

a204 - Parque Mosaico/ Planalto / est.2-Arena

a206 - Redenção / est.2 - Arena

a402 - Comunidade União / est.2 – est. Arena

a407 - Jardim Primavera / Parque 10 / est.2-Arena

640 - T4-T3 / Cidade Nova / Centro

540 - Ouro Verde / T1 / Centro

560 - T4 / Cidade de Deus / Centro

455 - Rio Piorini / Santa Marta / Centro.