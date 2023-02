Íris grava stories após barraco de traição na Bemol; assista

Íris agradeceu aos quase 100 mil seguidores que ganhou com o escândalo: “Quero agradecer a vocês pelas mensagens de carinho, de apoio e acolhimento, e principalmente a minha família, que neste momento, estão me dando muita força e estão do meu lado. É isso, logo logo eu vou aparecer mais vezes”, afirmou.

“Boa noite. Eu vim aqui me pronunciar, mas não pra falar sobre o ocorrido… pra falar de mim. Eu não tô bem, estou me sentindo muito constrangida”, disse.

Íris Lins Sales, que foi pivô no flagra de traição na Bemol que viralizou Brasil afora, publicou um vídeo nos Stories do Instagram falando pela primeira vez sobre a situação.

