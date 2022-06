Veículos abandonados são retirados das ruas de Manaus

Manaus/AM - Cinco veículos abandonados nas ruas do bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, foram removidos, na manhã desta quarta-feira (29), pelos agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A Prefeitura de Manaus está intensificando a retirada desses carros, com o objetivo de afastar o risco de doenças, acúmulo de lixo e garantir vias com mais fluidez no trânsito, além de liberar o passeio público aos pedestres.

Desde o início de 2022 até agora, o IMMU já removeu cerca de 135 veículos abandonados nas ruas de Manaus. As operações acontecem em todas as zonas, para garantir mais fluidez, espaço de circulação para os pedestres e não permitir que essas carcaças sejam utilizadas para outras finalidades.

A operação contou com o apoio de policiais militares, que garantiram a atuação dos agentes de trânsito no momento da remoção dos veículos. O objetivo é ampliar a ação a todas as áreas da cidade, para retirar sucatas abandonadas nas vias e calçadas.

O trabalho de remoção é realizado por agentes de trânsito em várias etapas. Primeiro, é feito o mapeamento com a localização dos carros abandonados, de acordo com a solicitação de munícipes, via telefone do Plantão do Trânsito (0800 092 1188). Os agentes fazem uma lista com a programação de remoção, tentam localizar o proprietário do veículo e dão um prazo para que a sucata seja retirada da via. Dois dias depois eles voltam aos endereços e guincham os veículos.

Os veículos removidos são levados para o parqueamento da prefeitura, no bairro Flores. O proprietário interessado em retirar o veículo deverá pagar pendências com impostos e multas e as despesas com a remoção.