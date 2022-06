Festival Folclórico do Amazonas encerra com apresentações nesta quinta

Manaus/AM - A competição dos 29 grupos folclóricos à categoria Bronze, do Festival Folclórico do Amazonas segue até hoje, dia 30, a partir das 19h, com entrada gratuita ao público.

A primeira noite de apresentações foi feita pelos 15 grupos folclóricos: Belo Horizonte (cacetinho); Mocidade (ciranda); Do Aleixo (ciranda); Da Betânia (ciranda); Gang de Axé Ostentação (dança alternativa); Hydra na Roça (dança alternativa); Os Atrapalhados na Roça (dança alternativa); Star Hits (Dança Alternativa); Tsunami na Roça (dança alternativa); Pisada do Sertão (dança nordestina); Cabras do Capitão Meia-Noite (dança nordestina); Fuzileiros na Roça (quadrilha cômica); Escolinha na Roça (quadrilha cômica); O Cravo e a Rosa (quadrilha cômica); e Esquadrão Elite (quadrilha cômica).

As danças habilitadas que se apresentarem durante a competição serão avaliadas pelos jurados oficiais do 64° FFA e terão suas notas apuradas na próxima sexta-feira, 1°/7, após o anúncio das campeãs deste ano. O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) e no site da Manauscult no endereço eletrônico (manauscult.manaus.am.gov.br).

O festival conta com uma feira de artesanato coordenada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e um espaço atrativo para crianças.

Os horários e a programação completa do festival podem ser consultados no site da Manauscult (manauscult.manaus.am.gov.br)

A praça de alimentação do festival oferece ao público guloseimas do período junino e está localizada próximo à arquibancada do anfiteatro, funcionando durante todo o evento, com preços que vão de R$ 5 a R$ 35.

Programação

Quinta-feira (30/6)

19h – Renascer (quadrilha de duelo)

19h25- Os Indomáveis do Oeste (quadrilha de duelo)

19h50- Junina Tia Célia (quadrilha tradicional)

20h15- Junina Promorar (quadrilha tradicional)

20h40- Junina Girassol (quadrilha tradicional)

21h05- Junina Cabocla (quadrilha tradicional)

21h30- Baru Junina (quadrilha tradicional)

21h55- Junina Matutos Honoré (quadrilha tradicional)

22h20- Junina Fogo Ardente (quadrilha tradicional)

22h45- Explosão de Manaus (quadrilha tradicional)

23h10- Revolução Junina (quadrilha tradicional)

23h35- Pássaro Gavião Real (dança regional)

0h- Flor do Campo (dança regional)

0h25- Grupo Simetria Norte (dança regional)