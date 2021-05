Vários bairros de Manaus têm queda de energia nesta segunda

Manaus/AM - Bairros de diversas zonas de Manaus registram falta no fornecimento de energia nesta segunda-feira (31). Nas redes sociais, moradores denunciam quedas constantes no Dom Pedro, Japiim, partes do Coroado e outros conjuntos.

O problema afeta ainda os trabalhos na sede da Delegacia Geral. “Informamos que estamos sem energia elétrica e, consequentemente, sem internet no prédio, sendo assim, estamos impossibilitados de responder às demandas que estão chegando. Assim que tudo for normalizado, iniciaremos os atendimentos”, diz nota emitida pela assessoria da DG, que fica no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Sul.

No bairro Japiim, Zona Sul, o fornecimento foi interrompido diversas vezes. “Antes de ir embora por completo, diversas quedas foram registradas. Tenho uma empresa e comprei 10 computadores novos recentemente. Fica o risco de queimar todos os equipamentos”, disse um empresário que não quis se identificar.

A reportagem ainda entrou em contato com a concessionária Amazonas Energia, mas aguarda retorno.