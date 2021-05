Cetam abre 23.700 vagas para cursos profissionalizantes em Manaus

É importante que o candidato fique atento aos requisitos do curso e se antecipe em providenciar a documentação necessária para o envio junto ao formulário digital para fins de confirmação da vaga conforme cronograma disponível no edital.

Os cursos estão distribuídos em 474 turmas, divididas entre as três unidades do Cetam na capital – escolas Saavedra e Padre Estélio Dalison, e também o Instituto Benjamin Constant (IBC) –; os seis Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs); o Centro Estadual de Convivência do Idoso de Aparecida (Ceci); além do Centro Cultural Aníbal Beça e Cetam Digital. Inscrição

Manaus/AM - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre inscrições para 23.700 vagas em 62 cursos de qualificação profissional. Todos são voltados somente para candidatos da capital. O processo será exclusivamente on-line e acontecerá das 6h às 18h (horário de Manaus), ou antes desse horário, caso todas as vagas disponibilizadas tenham sido preenchidas.

