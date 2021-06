Vacinação de pessoas de 57 e 56 anos em Manaus tem movimentação intensa

Para ser vacinado, o usuário deve fazer o cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), escolhendo a opção “Cadastro do Cidadão”. O sistema fará o agendamento, informando dia, hora e local onde a pessoa será vacinada. O mesmo acontece para o recebimento da segunda dose. Para ter acesso aos dados de agendamento, basta acessar o botão “Consultar 1ª dose” ou “Consultar 2ª dose”.

Uma imensa fila de pessoas e carros se formou no inicio da vacinação do público de 57 e 56 anos sem comorbidades, nesta quinta-feira (3), no estacionamento do supermercado Coema, na Torquato tapajós.

