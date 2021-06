Com mandado de prisão em aberto, flanelinha é preso no Centro de Manaus

Durante verificação no sistema, foi constatado mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas em desfavor do indivíduo. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a PM, a equipe foi acionada pelo supervisor de área para averiguar denúncia de que um guardador de veículo havia exigido pagamento de um cidadão em via pública. No local, os militares identificaram e abordaram o suspeito, a partir das características informadas.

Manaus/AM - Um homem de 39 anos com mandado de prisão em aberto, foi preso nesta quinta-feira (3), no Centro, zona sul de Manaus.

