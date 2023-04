Vacinação contra Mpox segue disponível ao público-alvo no Amazonas

A vacinação contra Mpox no Amazonas segue disponível ao público-alvo da campanha. A meta é vacinar 689 pessoas que atendem aos critérios de imunização contra a doença. A vacina é aplicada em grupos de risco para as formas graves da doença, como pessoas que vivem com HIV/Aids e profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Em Manaus, a vacinação contra Mpox é realizada, das 8h às 16h, mediante agendamento, no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), na Fundação de Medicina Tropical - Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), em Manaus. O CRIE é integrante da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Para os demais 61 municípios do estado, a vacina será disponibilizada de acordo com o fluxo de liberação já estabelecido pelo CRIE para imunobiológicos especiais.

O contemplado com a vacina contra Mpox deve apresentar encaminhamento médico para comprovar a ampliação que integra o público da campanha. No Amazonas, estão contemplados para esta primeira etapa da campanha 689 pessoas, sendo 625 Pessoas Vivendo com HIV/Aids e 64 profissionais de laboratório que trabalham diretamente com a análise de amostras de pacientes suspeitos para a doença.

Cenário de Mpox

No Amazonas, até terça-feira (28), o cenário de Mpox inclui 857 notificações, sendo 352 casos confirmados, 10 prováveis, 479 descartados e 16 suspeitos. Não há registro de óbito pela doença.