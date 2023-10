Vacinação contra Covid será anual para crianças e grupos prioritários

A vacina contra a covid-19 passará a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e com isso a vacinação de crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos prioritários serão anuais, a partir de 2024. A recomendação do Ministério da Saúde é que os estados e municípios priorizem esses grupos na vacinação.

“É uma mudança importante, alinhada com a Organização Mundial da Saúde [OMS], em que a vacina contra a covid-19 passa a incorporar o nosso Programa Nacional de Imunizações. Durante a pandemia, foi criado um programa paralelo, para operacionalização da vacina contra a covid-19, fora do nosso programa nacional. O que fizemos este ano foi trazer a vacina contra a covid-19 para dentro do Programa Nacional de Imunizações”, destacou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério, Ethel Maciel.

O Ministério da Saúde informou que já contratou um estudo nacional de base populacional para entrevistar cerca de 33 mil pessoas com foco em covid longa. O estudo vai a campo agora no final de novembro e a pasta espera, até o fim do ano, ter dados para pensar, em 2024, como vai lidar com a covid longa.

Ainda de acordo com a pasta, o aumento de casos em alguns estados pode ser um sinal de que a pandemia está voltando a crescer no Brasil.