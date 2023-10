Elevador do TJAM despenca com funcionários e deixa feridos em Manaus

Manaus/AM - Funcionários do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), ficaram feridos durante a queda de um elevador no prédio da instituição, no fim da manhã desta terça-feira (31), no bairro Aleixo, na zona sul.

Informações preliminares são de que o equipamento despencou do 4° andar até a garagem do prédio. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital 28 de Agosto, onde estão recebendo atendimento.

A equipe do Portal do Holanda entrou em contato com a assessoria do TJAM, que informou que ainda está apurando a situação e vai se manifestar por meio de nota em breve.