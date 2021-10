Vacinação contra Covid-19 será em 39 pontos de atendimento nesta segunda em Manaus

Manaus/AM - A campanha de vacinação a Covid-19 será retomada nesta segunda-feira (18) em 39 pontos distribuídos por toda a cidade. Serão cinco pontos estratégicos – o Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, no Dom Pedro I, zona Oeste, volta a funcionar com atendimento a pedestre e em drive-thru, e 34 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), entre policlínicas, clínicas da família e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O horário de atendimento será das 9h às 16h, em todos os pontos.

A lista com os endereços pode ser consultada no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19

Em todos os locais, estarão disponíveis primeira e segunda doses e a dose de reforço dos imunizantes CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer. O “Vacinômetro” municipal (https://vacinometro.manaus.am.gov.br) indica que mais de 1,040 milhão de pessoas já estão com duas doses de vacina. Somadas às 25.165 que receberam o imunizante Janssen, em dose única, a capital chega a quase 60% da população vacinável com o esquema completo.

Podem receber a primeira dose, pessoas da população em geral a partir dos 12 anos de idade. A segunda dose está disponível para todas as pessoas que estejam nos intervalos indicados pelos laboratórios fabricantes. A terceira dose é para os idosos de 60 anos e mais e para os trabalhadores de saúde que tenham concluído o esquema vacinal há seis meses ou mais. As pessoas com alto grau de imunossupressão podem receber a dose adicional caso tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Documentos

Quem for tomar a primeira dose, deve estar atento à documentação necessária. Os adolescentes de 12 a 17 anos precisam estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Pessoas a partir dos 18 anos devem levar documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular.

Para a dose de reforço, no caso das pessoas de 60 anos e mais, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Trabalhadores da saúde de 40 anos e mais, devem apresentar, além desses documentos, um comprovante de vínculo com o local onde trabalha. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards das redes sociais da Semsa o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.

O movimento em cada um dos pontos de vacinação pode ser consultado no “Filômetro”, pelo link bit.ly/filometrovacina.