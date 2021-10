Unidades de Saúde oferecem serviços de prevenção no ‘Outubro Rosa' em Manau

Manaus/AM - Como forma de facilitar o acesso ao maior número possível de usuárias da rede pública de saúde aos serviços e a uma série de cuidados voltados à prevenção ao câncer de mama e do câncer do colo do útero, as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de todas as zonas da cidade, estão desenvolvendo atividades para estimular as mulheres a buscar o cuidado para evitar doenças.

De acordo com a secretária de Saúde do município, Shádia Fraxe, é muito importante que mulheres e homens participem das atividades.

“Nossos distritos de saúde estão mobilizando suas unidades com a intensificação do cuidado preventivo, principalmente quanto aos cânceres de mama e do colo do útero, para que consigamos diminuir o número de casos dessas doenças em nossa cidade. As unidades estão de portas abertas, é só chegar em qualquer uma delas para ter o atendimento”, orientou.

Nesta sexta-feira, 15/10, a Clínica da Família (CF) Dr. Antônio Reis, no São Lázaro, zona Sul, promoveu o "Circuito da Mulher", com a oferta de atendimentos exclusivos para o público feminino.