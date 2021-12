Vacinação contra Covid-19 é retomada após feriado de Natal em Manaus

Manaus/AM - O atendimento em 51 pontos será retomado nesta segunda-feira (27) após o feriado de Natal, com a oferta de primeira, segunda e terceira doses dos imunizantes CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Os endereços e locais podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do link https://bit.ly/33AfO70 e nos perfis oficiais da secretaria: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook. A Semsa orienta que, em caso de dúvida sobre quando tomar a segunda dose ou a de reforço, seja realizada consulta à plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br). Os adolescentes entre 12 e 17 anos, precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto e o CPF. No caso da segunda dose, o Sistema Municipal de Vacinação (SMV) apontava que 277.332 pessoas já haviam passado dos intervalos para a segunda dose e devem comparecer aos pontos para concluir o esquema vacinal. Para isso, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa.

