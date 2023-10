Vacinação antirrábica vai passar por 16 bairros nesta semana em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus vai levar os serviços da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal a comunidades e conjuntos de 16 bairros da zona urbana da capital, de segunda a quarta-feira, 9 a 11/10, e no sábado, 14/10. Não haverá vacinação na quinta e na sexta-feira, 12 e 13/10, em razão do feriado de Nossa Senhora de Aparecida.



Coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, as equipes da campanha vão percorrer vias dos bairros incluídos no cronograma semanal, no horário das 8h às 12h. Os trabalhadores atuam em duplas, com um vacinador e um registrador, devidamente identificados com o uniforme oficial da campanha.



Na zona Norte, ao longo da próxima semana, as equipes irão visitar ruas do conjunto Manoa, da comunidade Vale do Sinai e do loteamento Monte Sinai, no bairro Cidade Nova. Também vão passar por vias dos bairros Colônia Santo Antônio, incluindo a comunidade José Bonifácio; e Monte das Oliveiras, incluindo a comunidade Monte Pascoal.



O roteiro de visitação semanal na zona Sul vai abranger os bairros Aleixo, da União, Chapada e São Geraldo. Também inclui a comunidade Beco do Macedo e o conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, e os conjuntos Vila Amazonas e Eldorado, no bairro Parque 10 de Novembro.



O João Paulo é um dos três bairros da zona Leste que vão receber os vacinadores na semana que vem. Outro é o Jorge Teixeira, onde as visitas incluem a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas do bairro e as comunidades Cidade Alta, Santa Inês, Valparaíso e Coliseu 1, 2 e 3. O roteiro tem ainda vias do Tancredo Neves, incluindo o conjunto Nova Floresta.



Por fim, na zona Oeste, o cronograma semanal da campanha prevê a vacinação em logradouros dos bairros Alvorada, Dom Pedro, Lírio do Vale e Nova Esperança.



Além dos serviços das equipes itinerantes, a campanha tem três pontos fixos de vacinação: no CCZ Manaus, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa; no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na rua Tupinambá, 119, Cidade Nova; e no Centro de Convivência da Família e do Idoso, na rua Barreirinha, nº 14, quadra 45, São José. Nessas unidades, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Cronograma para os dias 9, 10, 11 e 14/10

Zona Norte

9/10 – Cidade Nova (Manoa, Monte Sinai e Vale do Sinai) e Colônia Santo Antônio (José Bonifácio)

10 e 11/10 – Cidade Nova (Manoa), Colônia Santo Antônio (bairro e José Bonifácio) e Monte das Oliveiras (Monte Pascoal)

14/10 – Cidade Nova (Manoa), Colônia Santo Antônio (bairro e José Bonifácio) e Monte das Oliveiras (bairro e Monte Pascoal)



Zona Sul

9/10 – Aleixo

10/10 – Nossa Senhora das Graças (Beco do Macedo e Vieiralves) e São Geraldo

11/10 – Chapada e Parque 10 de Novembro (Vila Amazonas e Eldorado)

14/10 – Parque 10 e bairro da União



Zona Leste

9/10 – Jorge Teixeira (1ª Etapa e Santa Inês) e Tancredo Neves (bairro e conjunto Nova Floresta)

10/10 – Jorge Teixeira (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Etapas e Santa Inês) e Tancredo Neves (bairro e conjunto Nova Floresta)

11/10 – João Paulo e Jorge Teixeira (3ª e 4ª Etapas e Coliseu 1, 2 e 3)

14/10 – João Paulo e Jorge Teixeira (Cidade Alta, Coliseu 1, 2 e 3, e Valparaíso)



Zona Oeste

9, 10, 11 e 14/10 – Alvorada, Dom Pedro, Lírio do Vale e Nova Esperança