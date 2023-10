Marcha contra o aborto é realizada em Manaus

Manaus/AM - Com faixas e cartazes, lideranças religiosas, políticas e membros da sociedade civil organizada realizaram, na manhã deste domingo (8), a Marcha da Família Contra o Aborto em Manaus. O evento, que aconteceu simultaneamente em várias cidades brasileiras, saiu da Praça do Congresso, no Centro, em direção ao Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas.

Uma das principais reinvindicações do grupo é se posicionar contra a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, que começou a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em Manaus, o evento contou com o apoio da deputada estadual Débora Menezes (PL), do vereador Raiff Matos (DC) e do coronel Alfredo Menezes (PL).

“Ainda vivemos em um ambiente democrático e nós queremos com este ato dar o direito, para aquele que tem vida, de viver. O Brasil vive uma crise institucional e temos hoje players que não foram eleitos pelo povo e que estão governando. Nosso Congresso, nosso Legislativo, está de braços cruzados. Os tempos são difíceis, mas é com as dificuldades que nascem homens e mulheres fortes. E é por isso que estamos aqui e vamos encampar o não ao aborto e sim à vida”, destacou coronel Menezes.

Débora Menezes também reforçou o apoio à causa e disse que não vai aceitar que crianças sejam assinadas no ventre de suas mães. “Este é o nosso recado aos desmandos do STF. Vamos lutar até o fim e precisamos do apoio da população para isso. Por isso pedimos que as pessoas cobrem de seus parlamentares um posicionamento claro e preciso em defesa da vida”, disse.

Para o vereador Raiff Mattos, a democracia é sustentada pelo povo e a sua vontade é soberana. “Sou contra o aborto e esperamos que as movimentações no Judiciário sejam combatidas”, destacou.

Para a líder da Comunidade Católica Semente do Verbo, Irmã Priscila, o momento é de união, independente do segmento religioso. “A gente é a favor da vida e somente ele [Deus] deu o direito de tirá-la e hoje estamos confirmando nosso apoio à causa”, disse.

A enfermeira Flávia Briglia, 39, reiterou as palavras da líder. “Deus nos deu dois caminhos: a vida e a morte. A vida é um dom e rezamos para que essa intenção seja iluminada por Deus”, destacou.