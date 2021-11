Vacina Premiada sorteia hoje 500 pares de ingressos para jogos da seleção feminina em Manaus

Logo após, a lista com o nome dos contemplados será divulgada, assim como as regras, o endereço e os horários para a retirada dos ingressos.

As inscrições para concorrer aos ingressos do torneio começaram na segunda-feira (22/11), pelo site www.vacinapremiada.am.gov.br, e se encerram às 18h (Manaus) desta terça-feira.

Manaus/AM - Quem está com o esquema vacinal em dias vai poder concorrer a ingressos para assistir de pertinho os jogos da seleção feminina de futebol durante os jogos do Torneio Internacional de Futebol em Manaus.

