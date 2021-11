Seleção feminina faz treino na Arena da Amazônia em Manaus

O treino contou com a presença do governador Wilson Lima, que informou que a arena receberá cerca de 70% de público, e que crianças poderão assistir o jogo com a autorização dos pais. As informações estão no site da Vacina Premiada.

Os destaques dos jogos são a despedida da meia Formiga, do São Paulo; e a presença da atacante Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos.

Manaus/AM - As jogadoras da Seleção Brasileira feminina de futebol treinaram e fizeram o reconhecimento de campo da Arena da Amazônia na tarde desta terça-feira (23) em Manaus. Elas irão enfrentar as seleções da Índia, Venezuela e Chile, de 25 de novembro a 1º de dezembro.

