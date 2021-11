Vacina premiada: confira resultado do sorteio para Torneio Internacional de Futebol

Manaus/AM - Já está disponível a lista com os sorteados para assistir ao Torneio Internacional de Futebol Feminino que será disputada na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. As regras para os sorteados retirarem os ingressos serão divulgadas nesta quarta-feira (24).

Cada pessoa premiada terá direito a um par de ingressos para acompanhar todos os jogos da disputa, de 25 de novembro a 1º de dezembro. A competição reúne as seleções do Brasil, Venezuela, Índia e Chile.

O Torneio Internacional é o último compromisso da Seleção Feminina no ano de 2021. Na quinta-feira (25), às 21h (horário de Manaus), as Guerreiras do Brasil enfrentam a Índia, em duelo que marcará a despedida da volante Formiga. Antes, às 18h (Horário de Manaus), Chile e Venezuela se enfrentam na abertura da disputa.

Ingressos – Nesta terça-feira (23), os ingressos para os jogos do Torneio Internacional de Futebol começaram a ser vendidos na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus, e também de maneira virtual, pelo site da Ingresso de Vantagens (www.ingressodevantagens.com.br).

Os passaportes para as partidas custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Aos que optarem por comprar a meia-entrada, deverá ser doado um quilo de alimento não perecível, ação promovida pelo Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Toda a arrecadação será direcionada a instituições socioassistenciais do Amazonas.

Há ainda a opção de adquirir um ingresso que permite assistir a todos os jogos do Torneio Internacional de Futebol, pelo valor de R$ 100. As partidas serão disputadas em rodadas duplas e as entradas garantirão a oportunidade de acompanhar ambos os confrontos.

Confira abaixo lista dos sorteados;