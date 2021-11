Marinha abre seleção para 21 vagas de nível superior em Manaus

Manaus/AM - Estão abertas a partir desta terça-feira (23) as inscrições para o processo seletivo para Prestação do Serviço Militar Voluntário como Oficiais de 2ª Classe da Marinha do Brasil com a oferta de 21 oportunidades para Manaus e uma para Porto Velho, em unidades do Comando do 9° Distrito Naval.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 5 de dezembro, com taxa no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). E serão realizadas, unicamente via internet, pelo site: https://www.marinha.mil.br/com9dn, no link: "Serviço Militar Voluntário".

As vagas são para ambos os sexos, para pessoas com mais de 18 anos e menos de 41 anos de idade até a data da sua incorporação, com formação em nível superior, além dos pré-requisitos discriminados no Aviso de Convocação do Processo Seletivo para as seguintes áreas:



Medicina – Pediatria: 1 vaga; Farmácia: 2 vagas; Nutrição: 1 vaga; Ciências Náuticas (Inspetor Naval): 1 vaga; Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo: 1 vaga; Comunicação Social: 1 vaga; Direito: 3 vagas; Educação Física: 1 vaga; Serviço Social: 1 vaga; Tecnólogo em Sistemas de Navegação (Vistoriador Naval): 1 vaga; Filosofia - Licenciatura: 1 vaga; História - Licenciatura: 1 vaga; Sociologia - Licenciatura: 1 vaga; Pedagogia – Bacharel com Licenciatura: 2 vagas; Engenharia Civil: 1 vaga; Engenharia Eletrônica: 1 vaga.

Para Porto Velho, a oferta é de uma vaga para Pedagogia – Bacharel com Licenciatura.