Vacina Pfizer é usada como dose de reforço contra Covid-19 em Manaus

Conforme explica a chefe do departamento de Urgência e Emergência da SES-AM, Fabiana Maciel, as pesquisas realizadas dão suporte para a escolha da Pfizer como o imunizante de reforço.

Manaus/AM - A vacina Pfizer vem sendo o imunizante aplicado como terceira dose no mutirão de vacinação em Manaus, nesta sexta-feira (1º) e sábado (02), garantindo o reforço vacinal contra a Covid-19, independentemente de qual vacina foi utilizada em doses anteriores. Profissionais da saúde afirmam que o tipo é totalmente seguro e recomendado para os grupos selecionados, no caso os profissionais de saúde a partir de 45 anos, idosos acima de 60 anos e em imunossuprimidos com 18 anos ou mais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.