Mutirão da vacinação contra Covid continua hoje em Manaus; confira locais

Quem vai receber a primeira dose deve apresentar, obrigatoriamente, um documento oficial com foto com o número do RG, CPF, comprovante de residência (original e cópia) e Cartão de Vacina.

Documentação – Para se vacinar, com segunda dose e dose de reforço, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e carteira de vacinação. Para os imunossuprimidos, além dessa documentação, um laudo médico ou outro documento que comprove a condição.

Manaus/AM - O mutirão de vacinação contra Covid-19 segue até as 18h em pontos estratégicos que são: Centro de Convivência da Família (CECF) Magdalena Arce Daou (pedestre), Centro de Convenções de Manaus-Sambódromo (drive-thru), CECF Padre Pedro Vignola (pedestre), Shopping Phelippe Daou (pedestre), Studio 5 Centro de Convenções (pedestre) e Sesi Clube do Trabalhador (pedestre e drive-thru).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.