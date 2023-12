Vacina contra covid estará disponível em 9 pontos neste sábado em Manaus

O esquema vacinal completo contra a Covid-19 inclui duas doses do esquema inicial, mais dose de reforço. Para receber a vacina, o usuário deve ir a uma das unidades da Semsa levando documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis para serem vacinadas.

Nesta semana, a aplicação do reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos e usuários imunossuprimidos, que tenham recebido a última dose do imunizante há pelo menos seis meses.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.