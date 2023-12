Segunda fase da operação ‘Estiagem’ beneficia mais de 4,6 mil famílias em Manaus

Manaus/AM - Nesta semana foi concluída a entrega de 8,5 mil cestas básicas e 580 mil litros de água potável as 81 comunidades ribeirinhas na segunda fase da operação “Estiagem”, que alcançou mais 4,6 mil famílias afetadas pela seca histórica.

Assentamento Nazaré, Monte Sinai, Nossa Senhora da Conceição do Jatuarana, São Raimundo, Bom Sucesso, Nova Vida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Pedro, São Francisco do Tabocal, Santa Rosa e Monte Horebe foram algumas comunidades visitadas nesta semana.

A segunda fase da operação contou com recursos do governo federal, de R$ 3,6 milhões, obtidos via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Os trabalhos foram capitaneados pela Semseg, por meio da Sepdec.