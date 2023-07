Urologia: Cresce em 26,7% o número de cirurgias feitas em hospital de Manaus

Manaus/AM - Aumentou em 26,7% o número de cirurgias em pacientes da urologia entre janeiro a maio de 2023 na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram realizadas 204 cirurgias na especialidade neste ano, em comparação com 161 procedimentos no ano de 2022.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.