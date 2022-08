Unidades de saúde de Manaus terão informativos em espanhol e warao

O material informativo será doado à Semsa na próxima terça-feira (16), às 9h, no auditório Deodato de Miranda Leão, na sede da Semsa, na avenida Maceió, Parque 10 de Novembro. As peças serão disponibilizadas em oito unidades de referência de atenção à saúde de migrantes e refugiados em Manaus.

Manaus/AM - Unidades da Prefeitura de Manaus irão disponibilizar informativos de educação em saúde nos idiomas espanhol e warao para beneficiar migrantes e refugiados venezuelanos que são usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) será colocada em prática a partir de uma iniciativa do Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA), responsável pela produção e doação das cartilhas de saúde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.