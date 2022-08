Manaus Pró-Cultura abre nesta sexta-feira 350 vagas para 15 cursos

Manaus/AM - O Conselho Municipal de Cultura (Concultura), da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), lançou, nesta quinta-feira (11), o programa “Manaus Pró-Cultura”, que vai ofertar 350 vagas em 15 cursos e oficinas com 124 horas de aulas, no período de agosto a novembro. A finalidade é de dar formação artística e cultural a artistas e trabalhadores do setor cultural, em várias zonas da cidade.



O lançamento do “Manaus Pró-Cultura” aconteceu no Museu da Cidade, localizado na praça Dom Pedro 2°, Centro, e foi idealizado pela Prefeitura de Manaus para beneficiar diferentes segmentos como as artes visuais, audiovisual, cultura étnica, cultura popular, dança, literatura, música, teatro e circo.



O presidente do Concultura, Tenório Telles, lembra que o programa surgiu da experiência em 2021, quando foi oportunizada, pela Prefeitura de Manaus, 278 vagas em 11 cursos voltados a artistas e produtores, sendo a procura muito além das expectativas.



Ele ressalta o desafio lançado pelo prefeito David Almeida de descentralizar e levar a arte e oportunidade de emprego e renda aos artistas da periferia, a partir de projetos de formação e empreendedorismo cultural, que foram formatados e realizados com grande repercussão e adesão pelos trabalhadores da cultura.



Inscrições



As inscrições para as primeiras oficinas já estarão abertas a partir do dia 12, sexta-feira, pelo site https://concultura.manaus.am.gov.br.



Para a oficina de Crítica Cinematográfica para Mulheres, as aulas vão ser realizadas de 24 a 26/8. Já a oficina de Iniciação a Vídeo Mapping, será de 29 a 31/8, das 18h às 21h, no Casarão da Inovação Cassina.