Unidade móvel oferta vacinação antirrábica na zona Norte de Manaus

Para a vacinação de cães e gatos contra a raiva, a população pode levar o animal para ser vacinado na sede do CCZ, na avenida Brasil, s/nº, bairro Compensa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; e na unidade móvel instalada na Unidade Leste do Centro Universitário Fametro, na avenida Grande Circular, de segunda a sexta-feira, 8h às 17h.

“A raiva é uma das mais graves zoonoses que existem e a única forma de prevenção é a vacinação, que deve ser anual para garantir a proteção de cães e gatos, assim como evitar o risco de transmissão para o ser humano. Hoje, o CCZ oferece o serviço em duas unidades móveis, uma instalada na zona Norte e outra na zona Leste, além do atendimento na sede do CCZ, na zona Oeste. O nosso objetivo é estar mais presente na comunidade, facilitando o acesso ao serviço”, afirmou Rodrigo Rodrigues.

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (22), a unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, iniciou a oferta da vacinação antirrábica na zona Norte de Manaus. O atendimento está sendo realizado no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Tupinambá, nº 119, bairro Cidade Nova, com a disponibilização do imunizante para cães e gatos saudáveis e a partir de três meses de idade. A unidade móvel estará no local até sexta-feira (26), atendendo das 8h às 16h.

