Morre segunda vítima de incêndio no Mercado Adolpho Lisboa em Manaus

O venezuelano Luis Domingo Siso, de 60 anos, causou o incêndio na lotérica após ficar descontrolado por não conseguir sacar um dinheiro no local. Após o crime, ele foi agredido pela população e está internado na UTI do Pronto Socorro João Lúcio.

Outras duas vítimas continuam sendo assistidas no Centro de Tratamento de Queimados do Pronto Socorro 28 de Agosto.

O gerente da loteria incendiada, Carlos Henrique da Silva Pontes, de 50 anos, morreu neste domingo (21). Ele era um dos casos mais graves do incêndio, pois sofreu queimaduras no pulmão.

