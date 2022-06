Unidade móvel do Coroado amplia horário de vacinação antirrábica em Manaus

Manaus/AM - O horário para vacinação antirrábica na unidade móvel instalada na Minivila Olímpica do Coroado, na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste, será estendido a partir da próxima segunda-feira (13).

SAÚDE ANIMAL

Prefeitura amplia horário de oferta de vacina antirrábica em unidade móvel do CCZ

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, órgão vinculado à Prefeitura de Manaus, informa que a partir de segunda-feira, 13/6, vai ampliar o horário para vacinação antirrábica na unidade móvel instalada na minivila olímpica do Coroado, na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste, que passará a atender das 8h às 17h.

O diretor do CCZ, médico veterinário Rodrigo Rodrigues, ressalta que até esta sexta-feira, 10/6, a unidade móvel manterá o horário atual de atendimento, das 8h às 12h, para a imunização de cães e gatos contra a raiva.

“A ampliação do horário de atendimento é mais uma estratégia para fortalecer o acesso aos serviços do CCZ, visando proteger os animais contra a raiva e, assim, reduzir o risco de transmissão da doença para as pessoas”, explica Rodrigo Rodrigues.

Além de disponibilizar a vacina antirrábica na unidade móvel, a Prefeitura de Manaus também oferta o serviço, durante todo o ano, na sede do próprio CCZ, na avenida Brasil, s/nº, Compensa, zona Oeste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O CCZ ainda executa anualmente a campanha de vacinação antirrábica animal, com uma etapa na zona rural, que já foi iniciada nas comunidades das áreas fluvial e terrestre; e uma etapa na zona urbana, quando equipes de vacinadores vão de casa em casa nos bairros de Manaus, com previsão de ocorrer no mês de agosto.