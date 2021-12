Um dia após temporal, bairros de Manaus sofrem com falta de energia

Manaus/AM - Um dia após o temporal que caiu sobre a capital amazonense, bairros ainda sofrem com problemas de falta ou oscilações de energia elétrica. Na zona oeste, no bairro Compensa, moradores sofrem com as constantes quedas de energia, que além de transtornos, podem ocasionar estrago de alimentos e até perda de eletrodomésticos. Compensa sofre com falta de energia elétrica pic.twitter.com/CsuTMxaEj8 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 29, 2021 Já na zona Leste, moradores do bairro Zumbi 3 chegaram a fazer uma fogueira, pedindo que a Amazonas Energia solucione o problema de falta de energia no local. Apagão de energia em Manaus pic.twitter.com/yzPitKUYTW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 29, 2021 A chuva ocorrida na manhã de segunda-feira (27), deixou parte de Manaus no escuro e causou estragos que afetaram mais de 170 famílias.

