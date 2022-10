UGPE conclui regularização de 216 apartamentos de residencial em Manaus

Manaus/AM - A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, concluiu o processo de regularização do Residencial São Raimundo, na zona oeste. Com 216 apartamentos, este é o primeiro de nove habitacionais do antigo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), construídos de 2007 a 2016 e que agora estão sendo regularizados, após terem sido entregues em gestões passadas sem habite-se, sem regularização fundiária e sem o título definitivo.

Com nova nomenclatura, o Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), que está em execução pela atual administração, não terá esse problema. Os apartamentos que estão sendo construídos já serão entregues às famílias com tudo regularizado.

O balanço do trabalho realizado para regularização dos imóveis do Residencial São Raimundo e a expertise adquirida foram apresentados na terça-feira (18) pela UGPE, na Comissão Estadual de Moradia da Secretaria de Administração e Gestão (Sead).

Para a subcoordenadora social da UGPE, Viviane Dutra, a participação no encontro proporcionou, além da apresentação da experiência adquirida pela equipe na regularização habitacional do Residencial São Raimundo, a troca de conhecimento entre os órgãos da administração estadual.

“As famílias do Residencial São Raimundo receberam seus imóveis, mas estavam impedidas de registrá-los em seus nomes no cartório. Esse passivo está resolvido, mas há outras situações a serem trabalhadas e podemos contribuir e colaborar mutuamente com a expertise adquirida por cada órgão”, observou Viviane, que agora conduz a equipe da UGPE na preparação da regularização dos demais residenciais pendentes, entregues em fases antigas do programa.

Nesse processo, a subcoordenadora destacou a importância da atuação integrada com órgãos estaduais, como o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Suhab e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (SECT), além de municipais, como Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).