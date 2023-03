Ufam prorroga inscrições para cursos gratuitos de dança e ginástica

O público-alvo são crianças a partir de 4 anos, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência. As documentações exigidas são RG (ou certidão de nascimento) CPF, comprovante de vacinação contra Covid 19.

As inscrições podem ser feitas online ou de forma presencial, entre os dias 6 a 10 de março, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Ginásio da Faculdade de Educação Física da Ufam. O endereço para a inscrição online é o seguinte: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfphiYj_FWdoj1QxYJTveMHssVf0ciUg5LkRKnbntbqGzQ-fQ/viewform

Manaus/AM - O Programa de Dança, Atividades Circenses e Ginástica da Universidade Federal do Amazonas prorrogou as inscrições para os cursos gratuitos de dança e ginástica, e para cursos autossustentáveis de tecido acrobático e dança de salão.

