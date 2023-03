Ruivinha de Marte é única influenciadora da Amazônia no Prêmio Nobel Verde

Manaus/AM - Ruivinha de Marte brilha como a única influenciadora da Região Norte a participar da 1º Edição do Prêmio Nobel Verde, no Teatro Amazonas. Anny Bergartin é dona da personagem que ganhou o Brasil com os trejeitos culturais peculiares do amazonense. O rei Roberto Carlos também foi homenageado pela obra musical dedicada à Amazônia. A cerimônia de entrega da premiação aconteceu na noite desta segunda, 27, no Teatro Amazonas, em Manaus.

"Estou muito feliz com a oportunidade que foi me dada. Me senti honrada. Poder representar o Amazonas e minha geração em um evento tão grandioso assim, me dá mais combustível para continuar desempenhando meu trabalho, o de influenciar. Quero continuar influenciando e, agora, poder mostrar o quão importante é a preservação da Amazônia. Fazer parte de uma premiação como essa, sendo a única influenciadora amazonense,e com a presença do Roberto Carlos, me deixa extremamente feliz", afirma Anny Bergatin.

Durante o evento, Ruivinha também experimentou o Metaverso ao usar o óculos para entrar na realidade virtual. "Pude falar com o prefeito David Almeida e com o diretor da TCL, Sérgio Lopes sobre como posso ajudar mais na preservação do Meio Ambiente, e eles me parabenizaram pelo trabalho de conscientização que venho fazendo junto ao meus seguidores ao divulgar o prêmio", explica a influenciadora.

O Prêmio

A United Earth e a LCTM BrandBuilders são as instituições criadoras do “Prêmio United Earth Amazônia, um novo legado Nobel, pela contribuição à preservação da floresta da Amazônia Legal”. A iniciativa contemplou seis projetos desenvolvidos na região amazônica com iniciativas de responsabilidade socioambiental e governamental. O rei Roberto Carlos e Erasmo Carlos foram homenageados pela contribuição, por meio de sua obra musical, à conservação da Amazônia.