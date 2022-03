Ufam abre inscrições para cursos de dança, ginástica e atividades circenses

Balé adulto - Turma 1 - a partir de 15 anos (quarta-feira, às 9h) Balé adulto - Turma 2 - a partir de 15 anos (sexta-feira, às 9h) Dança de salão - adultos (sábado 16h) Dança contemporânea 1- a partir de 17 anos (terça-feira, às 9h) Dança contemporânea 2 - a partir de 17 anos (sexta-feira, às 16h) Dança criativa 1/balé baby - 04 a 06 anos (terça- feira, às 14h) Dança criativa 2/balé baby - 04 a 06 anos (quinta- feira, às 14h) Balé Clássico/iniciação - 07 a 12 anos (segunda, às 15h) Balé Clássico/intermediário - 07 a 12 anos (quarta, às 15h) Ginástica rítmica - 07 a 14 anos (terça e quinta-feira, às 9h) Ginástica rítmica - 07 a 14 anos/iniciante - (terça e quarta-feira, às 15h) Ginástica rítmica - 07 a 14 anos/intermediário (terça e quarta-feira, às 15h) Ginástica artística - 07 a 14 anos (quinta-feira, às 15h) Ginástica para todos/infantil - 07 a 14 anos (segunda-feira,às 15h) Tecido acrobático/infantil - 07 a 16 anos (segunda-feira, às 15h) Dança para crianças andantes com deficiência - 07 a 12 anos (quinta-feira às 15h30) Dança para adultos andantes com deficiência - a partir de 17 anos (terça-feira, às 15h30) Dança em cadeira de rodas - todas as idades (terça-feira, às 15h30) Ginástica para todos - a partir de 16 anos (sexta-feira, às 14h) Ritmos 1 - a partir de 17 anos (sexta-feira, às 11h) Ritmos 2 - a partir de 17 anos (quarta-feira, às 15h) Grupo experimental de dança da feff - gedef - a partir de 17 anos (sexta-feira, às 15h) Tecido acrobático adulto - turma 1 (segunda e quarta-feira, 10h) Tecido acrobático adulto - turma 2 (terça e quinta-feira, 10h) Tecido acrobático adulto - turma 3 (segunda e quarta-feira, às 16h30) Tecido acrobático adulto - turma 4 (segunda e quarta-feira, às 18h) Tecido acrobático adulto - turma 5 (terça e quinta-feira, às 16h30) Tecido acrobático adulto - turma 6 (terça e quinta-feira, às 18h) Flexibilidade e parada de mão - a partir de 15 anos (sexta-feira, às 10h)

Confira as vagas para as turmas:

O Prodagin é um programa de extensão institucionalizado, tendo à frente a professora Maria Lionela Corrêa e atende diferentes turmas nas modalidades de dança, ginástica e atividades circenses com o público de crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

As atividades serão realizadas em formato presencial nas instalações da Faculdade de Educação Física – Setor Sul do Campus Universitário.

As inscrições podem ser efetuadas por meio do link: https://forms.gle/F8m9fSCgDKAegBEC8.

Manaus/AM - Crianças, adolescentes, adultos e idosos que desejarem já podem se inscrever no Programa de Dança, Atividades Circenses e Ginástica da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal (Prodagin/Feff/Ufam), que está com inscrições abertas para diversas modalidade ofertadas pelo programa.

