Ufam abre inscrições para curso de graduação em Libras

Manaus/AM - Estão abertas, até o próximo dia 5 de outubro, as inscrições para o Processo Seletivo Especial para ingresso no curso de graduação em Letras - Língua Brasileira De Sinais (Libras), Licenciatura da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Coordenado pela Comissão Permanente de Concursos da Ufam (Compec/Ufam), o curso oferece 30 vagas, exclusivamente, para o ano letivo de 2021, sendo 50% para candidatos surdos ou com deficiência auditiva e 50% das vagas para os candidatos ouvintes.

As inscrições podem ser feitas somente via internet, no site da Compec, http://www.compec.ufam.edu.br, no período das 10h do dia 21 de setembro de 2021 até as 17h do dia 5 de outubro de 2021, observado o horário oficial da cidade de Manaus/AM.

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 7 de novembro de 2021, das 13h às 17h, na cidade de Manaus. O resultado final está previsto para sair a partir do dia 6 de dezembro de 2021.

O edital prevê também procedimentos de Biossegurança aplicáveis aos candidatos no dia da prova.

Mais informações no site da Compec e em caso de dificuldades com o sistema de inscrição da COMPEC, o candidato deverá entrar em contato por meio do e-mail: [email protected]