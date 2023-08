UEA realizará IV Simpósio Práticas Leitoras

O evento será realizado de forma híbrida, permitindo tanto a participação presencial quanto a interação on-line. Dessa forma, a equipe do projeto de extensão busca alcançar um público amplo e diversificado, conectando leitores e entusiastas da literatura de diferentes partes do país.

O evento é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (Proex) e a Rede Cachoeiras de Letras de Bibliotecas Comunitárias do Amazonas. O simpósio terá a coordenação da Prof.ª Ma. Fátima Souza e apresenta uma programação diversificada que inclui minicursos, palestras, visitas, apresentações de Clubes de Leitura, encontros com escritores renomados e lançamentos de livros.

Manaus/AM - Com o objetivo de compartilhar experiências literárias e enriquecer o conhecimento da comunidade acadêmica, o Projeto de Extensão Práticas Leitoras da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizará, nos dias 5 e 12 de agosto de 2023, o IV Simpósio Práticas Leitoras com o tema "Clube de Leitura: espaço de mediação de leituras e vivências literárias". O encontro ocorrerá na Escola Superior de Tecnologia (EST), localizada na avenida Darcy Vargas, 1.200, Parque 10.

