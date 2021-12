UEA conquista prêmio por criação de ‘ventilador pulmonar’ de baixo custo

Manaus/AM - O “ventilador pulmonar” desenvolvido por pesquisadores, engenheiros e médicos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) durante período crítico da pandemia de Covid-19, em parceria inédita com a Honda, ganhou os prêmios Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente.

A premiação, recebida pelo reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo de Almeida Costa, foi na categoria temática "Iniciativas para mitigação dos efeitos da COVID-19 na Amazônia", especialmente criada para a edição 2020/2021.

Em videoconferência, o reitor da UEA destacou que o prêmio é uma honraria porque dignifica a ciência e o desenvolvimento econômico e social da Amazônia, além de representar a crença na capacidade do povo e a certeza do progresso que nos aguarda no Pós-Pandemia.

"Sobretudo por conta de tudo o que Samuel Benchimol nos lega de pensar em desenvolvimento com justiça social. Pensar política com sociologia, preocupar-se com a mulher e com o homem amazônida antes e sobretudo.

E, naturalmente, preservar tudo o que temos de mais caro nesse planeta: o bioma amazônico. Por essa razão também parabenizo e agradeço a família Benchimol pela inteligência e oportunidade de oferecer a comunidade amazônida esse prêmio.", enfatizou.

Durante a elaboração do projeto, os criadores buscaram desenvolver e implementar um ventilador eletropneumático pulmonar de transporte ou provisório para ventilação invasiva com o paciente sedado, regulável para simular o condicionamento do ar inspirado e expirado nos mesmos valores normais de temperatura, pressão e umidade relativa do aparelho respiratório de um humano sob ventilação controlada.

O projeto, aprovado em vários testes, contou, durante na construção dos protótipos e funcionalidades médicas, com a colaboração dos professores Walter Valenzuela, Fausto Tanigawa, Edgard Luciano Oliveira da Silva, Pietro Pinheiro Alves, Hillerman Lima, Juscimar Carneiro Nunes, José Pinheiro de Queiroz Neto, Ronald Santos, Nasser Eid Ali, Tiago Novaes Pinheiro, Gisele Torrente, Renilto Frota Correa e Hcoky Ferreira Rabelo.