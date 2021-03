UBSs preferenciais para Covid-19 registram redução no atendimento em Manaus

Manaus/AM- As 22 unidades de saúde preferenciais para pacientes com sintomas de síndromes gripais ou de Covid-19, vêm registrando redução na demanda por atendimentos. Em janeiro, 103.789 usuários passaram por essas unidades para consultas médicas ou de enfermagem. Em fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) registrou uma redução de 24,38% na procura por serviços, que caiu para 78.492 pessoas. Na primeira quinzena de março, até o dia 16, 36.921 receberam atendimentos nas unidades preferenciais.

A Semsa mantém 22 pontos exclusivos, para que pessoas que apresentem sintomas de síndromes gripais ou de Covid-19 possam ter acesso aos atendimentos iniciais e, se necessário, a exames, tratamento, orientações e medicamentos para evitar que haja agravamento do quadro clínico. São três Unidades Básicas de Saúde Móveis, a clínica da família Carmen Nicolau e 18 UBSs do tipo padrão localizadas nos Distritos de Saúde Norte, Sul, Leste e Oeste.

O subsecretário explica que essa redução pode ser reflexo do cumprimento, pela população, dos protocolos de prevenção à Covid-19, como evitar a aglomeração, os contatos físicos e o aumento do fluxo de pessoas, em especial, em ambientes fechados. E também o uso de máscara e os cuidados quanto à higienização das mãos e de objetos.

Nas 22 unidades preferenciais da prefeitura, o usuário, ao chegar, passará pelo acolhimento, no qual é feita a triagem, sendo encaminhado para a avaliação médica, que indicará a necessidade de realização – ou não – do exame RT-PCR.

Dessas, dez UBSs fazem coleta de RT-PCR (Arthur Virgílio, no Disa Norte; Morro da Liberdade e Theomário Pinto, no Disa Sul; Amazonas Palhano, Alfredo Campos e Leonor Brilhante, no Leste; e Deodato de Miranda Leão, no Distrito de Saúde Oeste; mais as três UBSs Móveis – atualmente no Cidade Nova (Norte), conjunto Cidadão X (Oeste) e Puraquequara (Leste).

Nas outras, quando há indicação do exame RT-PCR, é feito o encaminhamento para uma das dez que fazem a coleta. O material é enviado para o Laboratório Central do Estado, o Lacen, para a análise e divulgação do resultado.