Teatro Amazonas é iluminado no Dia Internacional da Síndrome de Down

Manaus/AM - As luzes que iluminam o Teatro Amazonas ganharam as cores azul e amarelo neste final de semana. A ação homenageia o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado neste domingo (21).

Ontem (20), equipes da secretaria executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc entregaram lacinhos nas cores da campanha e panfletos informativos no Largo de São Sebastião. O objetivo da ação é promover a conscientização sobre a importância da inclusão das pessoas com Down na sociedade, além de trazer para discussão o tema e combater preconceitos.

Segundo a secretária executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc, Lêda Maia, o evento busca trazer visibilidade para as pessoas com Síndrome de Down e oferecer conforto às famílias.



“Queremos quebrar o tabu de que a pessoa com síndrome de Down não pode trabalhar ou que é um eterno bebê. O diagnóstico não é uma sentença, não é o destino daquela pessoa. Hoje existem muitas terapias com fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, que ajudam no desenvolvimento dessas pessoas”, disse.



Dados

De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, estima-se que no Brasil um em cada 700 nascimentos ocorre o caso de trissomia 21, totalizando cerca de 270 mil pessoas com síndrome de Down.