UBS móvel oferta consultas e exames médicos em shopping de Manaus; confira

As demais unidades móveis da Semsa seguem funcionando nos endereços da semana passada. A UBS Móvel 2 está na esquina da rua Professor Manoel Belém com travessa Araxá, s/nº, conjunto Manoa, Cidade Nova, zona Norte; a UBS Móvel 3 está na rua 7, s/nº, bairro Tarumã, zona Oeste; e a UBS Móvel 4 está na rua Rio Envira, nº 442, bairro Armando Mendes, zona Leste.

Os serviços disponibilizados nas unidades móveis são: coleta de exame preventivo, consultas de enfermagem e com clínico geral, consulta ou inserção de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), dispensação de medicamentos e testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

