UBS é reformada após ataque criminoso do Comando Vermelho

A O-10 está equipada com farmácia básica que faz a dispensação de 43 medicamentos do padrão da Atenção Primária.

Na carteira de serviços da ESF O-10 constam acolhimento com escuta qualificada para avaliação de risco, consultas médicas, de enfermagem e de odontologia; assistência ao pré-natal, inclusive com pré-natal do parceiro; assistência ao puerpério; planejamento familiar; teste rápido de gravidez; e exame preventivo.

A UBS O-10 é vinculada administrativamente à clínica da família Dr. Raimundo Franco de Sá, do Distrito de Saúde Oeste, sendo de porte 1-B, com uma equipe de Saúde da Família composta por um médico, uma enfermeira, uma cirurgiã-dentista, uma técnica de saúde bucal, dois técnicos em enfermagem, seis agentes comunitários de saúde e um auxiliar de serviços gerais.

Manaus/AM - A Unidade Básica de Saúde (UBS) O-10, na avenida V, s/nº, bairro Nova Esperança, Zona Centro-Oeste. Foi revitalizada e entregue nesta quinta-feira (10), quatro dias após criminosos incendiarem, na madrugada do último domingo (6), parte da estrutura e interior do prédio. A unidade ficou 4 dias sem atendimentos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.