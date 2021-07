Uber lança viagens de moto em Manaus

A Uber na modalidade motocicleta já chegou em Manaus. Os usuários do app poderão se deslocar pela cidade por um preço menor do que o do UberX.

Todas as viagens com a Uber - e agora também com Uber Moto - incluem, entre outras medidas, a checagem de apontamentos criminais dos parceiros e dão aos usuários a possibilidade de compartilhar com seus contatos a placa, a identificação do condutor e sua localização no mapa, em tempo real.



"As viagens de moto já fazem parte da rotina de muitos brasileiros, então, para que sejamos realmente o app que faz parte do dia a dia das pessoas, era importante que também tivéssemos essa opção", afirma Silvia Penna, gerente de operações da Uber.



Com a chegada da nova modalidade, entregadores parceiros que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto. Para dirigir na modalidade, o motociclista parceiro precisa ter CNH com a observação de atividade remunerada (EAR).