Trio é preso por derrubar árvores em avenida de Manaus

Informações e denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas diretamente ao BPAmb (92) 98842-1553, ou diretamente no endereço da Unidade, localizada na avenida Pico das Águas, bairro São Geraldo. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Após receber denúncia anônima, por volta das 13h30, informando que naquela avenida um caminhão plataforma havia deixado uma escavadeira hidráulica, que estava arrancando árvores, policiais militares do Batalhão Ambiental iniciaram as diligências e prenderam três envolvidos no crime.

